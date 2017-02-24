J.C. Penney закрывает более 100 магазинов

24 февраля 2017 года, 19:42

Фото: AmericaRU.com

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Компания J.C. Penney объявила о своем намерении закрыть около 130-140 магазинов. Закрытие произойдет в течение следующих нескольких месяцев. Кроме того, компания заявила о падении продаж во время сезона праздников, которое было больше, чем ожидалось.J.C. Penney сообщила, что будет инициировать программу добровольного досрочного выхода на пенсию, в которой смогут принять участие около 6 тысяч сотрудников. Акции компании, которая сообщила о первой за пять лет годовой скорректированной прибыли, на торгах до официального открытия биржевой сессии выросли на 3 процента.J.C. Penney приняла решение о закрытии магазинов после того, как в ноябре прошлого года ее самый большой конкурент Macy закрыл 100 магазинов. В настоящее время гипермаркеты борются со слабым спросом на одежду и растущей конкуренцией со стороны интернет-магазинов.