Гройсман предложил создать в Украине Службу финансовых расследований

Фото: AmericaRU.com / rada.gov.ua
«Есть два пути. Можно восстановить работу налоговой милиции и оставить все, как было раньше. Но я считаю, что можно сделать более прогрессивный шаг: создать единую службу – Службу финансовых расследований Украины, которая будет цивилизованной службой», - предложил глава украинского правительства, отметив, что налоговая милиция имеет в Украине скверную репутацию коррумпированного органа.
Отметим, что в декабре прошлого года Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Документ предусматривает ликвидацию налоговой милиции. Функции данного ведомства, согласно закону, перейдут к новому органу – финансовой полиции.
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