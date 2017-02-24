Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 11:04 am | Чикаго 10:04 am | Сан-Франциско 8:04 am
Главная страница → Раздел: УкраинаГройсман предложил создать в Украине Службу финансовых расследований
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Гройсман предложил создать в Украине Службу финансовых расследований


Гройсман предложил создать в Украине Службу финансовых расследований
Фото: AmericaRU.com / rada.gov.ua
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил заменить налоговую милицию Службой финансовых расследований. Об этом сообщило издание «Гордон».

«Есть два пути. Можно восстановить работу налоговой милиции и оставить все, как было раньше. Но я считаю, что можно сделать более прогрессивный шаг: создать единую службу – Службу финансовых расследований Украины, которая будет цивилизованной службой», - предложил глава украинского правительства, отметив, что налоговая милиция имеет в Украине скверную репутацию коррумпированного органа.

Отметим, что в декабре прошлого года Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Документ предусматривает ликвидацию налоговой милиции. Функции данного ведомства, согласно закону, перейдут к новому органу – финансовой полиции.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110201
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с видом на водный канал во Флориде продается квартира с видом на водный канал во Флориде
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в престижном городе Флориды продается квартира в престижном городе Флориды
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном доме с видом на водный канал квартира в современном доме с видом на водный канал
Раздел: Квартиры - продам
просторная квартира в Санни Айлс Бич просторная квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом Ищу работу массажистом
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus