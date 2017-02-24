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Главная страница → Раздел: ПрогрессПервая в истории афроамериканка проведет на МКС долгое время
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Первая в истории афроамериканка проведет на МКС долгое время


Первая в истории афроамериканка проведет на МКС долгое время
Фото: AmericaRU.com
Астронавт НАСА Жанетт Эппс (Jeanette Epps) станет первым темнокожим членом экипажа Международной космической станции, которая пробудет в космосе долгий срок. Она будет жить и работать в орбитальной лаборатории в течение длительного периода времени.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства выбрало астронавта Жанетт Эппс в качестве члена экипажа МКС на 2018 год.

Ранее афроамериканцы пребывали на МКС в течение коротких отрезков времени. Эппс станет первой, кто останется на станции в течение нескольких месяцев. При этом она будет единственной женщиной на борту с мужчинами.

После завершения аспирантуры, Эппс работала в исследовательской лаборатории НАСА в течение двух лет. Затем она была техническим офицером разведки ЦРУ в течение семи лет. В 2009 году она стала кандидатов на роль астронавта МКС.
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