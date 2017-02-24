Ученые нашли «золотое трио», которое поможет улучшить секс для женщин

Фото: AmericaRU.com
Исследователи проанализировали данные, собранные в рамках онлайн-опроса, с участием 52,5 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет, которые имеют одного постоянного партнера. Результаты опубликованы в журнале Archives of Sexual Behavior. Анализ охватил 30 различных факторов и то, как они влияют на частоту оргазмов.
Исследователи обнаружили, что 95% гетеросексуальных мужчин регулярно испытывают удовольствие в постели, при этом только 65% гетеросексуальных женщин достигают тех же успехов. Среди геев – 89% мужчин и 86% женщин, среди бисексуалов – 88% мужчин и 66% женщин.
Анализ также показал, что только 35% гетеросексуальных женщин всегда или обычно испытывают оргазм во время обычного секса, при этом 44% не переживают его в таком случае никогда. При этом 86% гетеросексуальных женщин и 91% лесбиянок, к которым применяется «золотое трио», получают удовольствие.
По словам Дэвида Фредерика (David Frederick), ведущего автора исследования из университета Чапмена, Калифорния, главной целью исследование стало понимание разницы качества секса у людей разных ориентаций.
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