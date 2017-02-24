Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 8:04 am | Чикаго 7:04 am | Сан-Франциско 5:04 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУченые нашли золотое трио, которое поможет улучшить секс для женщин
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Ученые нашли «золотое трио», которое поможет улучшить секс для женщин


Ученые нашли золотое трио, которое поможет улучшить секс для женщин
Фото: AmericaRU.com
Группа американских исследователей обнаружили три фактора, которые позволят улучшить качество секса для женщин. Комбинация из «нижних ласк», поцелуев и орального секса в дополнению к обычному увеличат вероятность того, что женщина получит больше удовольствия.

Исследователи проанализировали данные, собранные в рамках онлайн-опроса, с участием 52,5 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет, которые имеют одного постоянного партнера. Результаты опубликованы в журнале Archives of Sexual Behavior. Анализ охватил 30 различных факторов и то, как они влияют на частоту оргазмов.

Исследователи обнаружили, что 95% гетеросексуальных мужчин регулярно испытывают удовольствие в постели, при этом только 65% гетеросексуальных женщин достигают тех же успехов. Среди геев – 89% мужчин и 86% женщин, среди бисексуалов – 88% мужчин и 66% женщин.

Анализ также показал, что только 35% гетеросексуальных женщин всегда или обычно испытывают оргазм во время обычного секса, при этом 44% не переживают его в таком случае никогда. При этом 86% гетеросексуальных женщин и 91% лесбиянок, к которым применяется «золотое трио», получают удовольствие.

По словам Дэвида Фредерика (David Frederick), ведущего автора исследования из университета Чапмена, Калифорния, главной целью исследование стало понимание разницы качества секса у людей разных ориентаций.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110197
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Бизнес и маркетинг
Ищем партнеров в США Ищем партнеров в США
Раздел: Квартиры - продам
Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000 Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000
Раздел: Животные
Продаются милые персидские котята персикового окраса Продаются милые персидские котята персикового окраса
Раздел: Медицина
Русская аптека онлайн в Америке Русская аптека онлайн в Америке
Раздел: Требуются
Требуется швея для индевидуального пошива Требуется швея для индевидуального пошива
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном доме с видом на водный канал квартира в современном доме с видом на водный канал
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus