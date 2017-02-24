«Аполлон 11» отправится в новое путешествие 46 лет спустя после приземления

Фото: AmericaRU.com
Модуль отвезут в 4 города Америки, тур будет посвящен будущей 50-летней годовщине важнейшего события в истории освоения космоса. Командный модуль - только часть космического корабля, который вернулся на Землю после восьми дней миссии на Луне. Капсулу покажут в Хьюстоне, Сент-Луисе, Питтсбурге и Сиэтле в течение ближайших 2 лет. В каждом городе модуль будет демонстрироваться на протяжении 5 месяцев.
Тур «Аполлона 11» предварит выставку в Национальном музее авиации и космонавтики Смитсоновского института, которая будет проводиться в 2021 году и расскажет историю миссии.
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