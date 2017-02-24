Ракета SpaceX успешно доставила груз на МКС, хоть и с задержкой

Фото: AmericaRU.com
Первая попытка соединить Dragon и МКС не удалась из-за сбоя навигационного оборудования. Через несколько суток специалисты SpaceX провели повторный запуск, и на этот раз Dragon плавно был захвачен манипулятором станции и успешно соединен.
Новый старт вновь был проведен с исторической площадки 39А в Космическом центре имени Кеннеди на мысе Канаверал, с которого проводились все самые важные запуски НАСА. Каспула доставила на МКС продовольствие, необходимые ресурсы для ремонта и материал для научных исследований.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- Первая в истории афроамериканка проведет на МКС долгое время →
- «Аполлон 11» отправится в новое путешествие 46 лет спустя после приземления →
- Сотни миллионов лет назад на Земле жили гигантские черви с зубами →
- Астрономы нашли звезду систему с 7 планетами земного типа →
- Американцы в этом году увидят солнечное затмение, бывающее раз в жизни →
- Астрономы обнаружили самый крупный и самый отдаленный пульсар во Вселенной →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110193
http://www.americaru.com/news/110193