Ракета SpaceX успешно доставила груз на МКС, хоть и с задержкой

24 февраля 2017 года, 15:15

Фото: AmericaRU.com

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Новый запуск ракеты SpaceX Falcon 9 и грузового модуля Dragon, который должен был доставить полезный груз на МКС, прошел успешно. На этот раз капсула плавно состыковалась с орбитальной станцией и доставила «посылку» весом в 2,5 тонны.Первая попытка соединить Dragon и МКС не удалась из-за сбоя навигационного оборудования. Через несколько суток специалисты SpaceX провели повторный запуск, и на этот раз Dragon плавно был захвачен манипулятором станции и успешно соединен.Новый старт вновь был проведен с исторической площадки 39А в Космическом центре имени Кеннеди на мысе Канаверал, с которого проводились все самые важные запуски НАСА. Каспула доставила на МКС продовольствие, необходимые ресурсы для ремонта и материал для научных исследований.