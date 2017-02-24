Слишком откровенно. YouTube забанил видео, как рожает самка жирафа

Фото: AmericaRU.com
Видео было выложено 22 февраля владельцем зоопарка в Нью-Йорке Джорданом Патчем (Jordan Patch). Автор видео даже не подозревал, что ролик вызовет скандал среди «зеленых» активистов. Несколько защитников животных подали жалобы администрации сайта с требованием запретить показ видео, поскольку оно содержит «изображение обнаженного тела и демонстрирует слишком откровенную сексуальность».
Подробности этого дела Патч рассказал на странице своего зоопарка Animal Adventure Park в Facebook. По его словам, за 12 часов рождение жирафа посмотрело 30 миллионов зрителей. Цель этого ролика, по словам автора, была образовательной, поэтому для него осталось непонятным, почему активисты подняли шум.
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