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Главная страница → Раздел: События/СкандалыСлишком откровенно. YouTube забанил видео, как рожает самка жирафа
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Слишком откровенно. YouTube забанил видео, как рожает самка жирафа


Слишком откровенно. YouTube забанил видео, как рожает самка жирафа
Фото: AmericaRU.com
Видеосервис YouTube забанил видео, которое показывает процесс родов самки жирафа. Причиной запрета стали жалобы со стороны борцов за права животных, поскольку ролик был признан «излишне откровенным».

Видео было выложено 22 февраля владельцем зоопарка в Нью-Йорке Джорданом Патчем (Jordan Patch). Автор видео даже не подозревал, что ролик вызовет скандал среди «зеленых» активистов. Несколько защитников животных подали жалобы администрации сайта с требованием запретить показ видео, поскольку оно содержит «изображение обнаженного тела и демонстрирует слишком откровенную сексуальность».

Подробности этого дела Патч рассказал на странице своего зоопарка Animal Adventure Park в Facebook. По его словам, за 12 часов рождение жирафа посмотрело 30 миллионов зрителей. Цель этого ролика, по словам автора, была образовательной, поэтому для него осталось непонятным, почему активисты подняли шум.
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