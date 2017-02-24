Uber обвиняют в использовании краденых технологий для беспилотных машин

Фото: AmericaRU.com
Руководство Waymo подал иск в суд Сан-Франциско, в котором говорится, что бывший глава автономного подразделения автомобилей Uber Энтони Левандовски (Anthony Levandowski) похитил порядка 14 тысяч гигабайт данных Google прежде, чем начать собственный бизнес – свою компанию по производству беспилотников Otto. Uber приобрел ее в августе за 680 миллионов долларов – через семь месяцев после того, как Левандовски покинул пост в IT-гиганте.
«Отто и Uber забрали интеллектуальную собственность Waymo таким образом, чтобы избежать рисков, сократить время и расходы на разработку собственных технологий. В конечном счете, это кража на полмиллиарда долларов», - говорится в иске.
Также Waymo заявляет, что вместе с Левандовски часть сотрудников, которых он переманил с собой, также «слил» промышленные секреты перед своим уходом. Среди похищенных данных – списки поставщиков, схемы изготовления деталей и важная техническая информация.
Uber никак не комментирует ситуацию.
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