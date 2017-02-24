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Главная страница → Раздел: УкраинаМосква отказалась согласовывать с Захарченко новых командиров в ДНР, - Тымчук
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Москва отказалась согласовывать с Захарченко новых командиров в «ДНР», - Тымчук


Москва отказалась согласовывать с Захарченко новых командиров в ДНР, - Тымчук
Фото: AmericaRU.com / dnr-online.ru
На оккупированном Донбассе замечена очередная комиссия Вооруженных сил России. Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

«С 18 февраля в обоих "армейских корпусах" российско-террористических войск на Донбассе работает инспекторская группа из Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ», - рассказал депутат, отметив, что по результатам этой проверки россияне осуществляют замену командования в штабах, а также отдельных частях «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР».

«Главарь "ДНР" А.Захарченко потребовал от российских "кураторов" согласования с ним кандидатур назначаемых новых начальников и командиров, однако ему было отказано», - уточнил Тымчук.
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