Где можно будет посмотреть трансляцию «Оскара»?

24 февраля 2017 года, 13:50

Фото: AmericaRU.com

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По традиции 89-я церемония награждения Американской киноакадемии «Оскар» будет транслироваться не только в США, но и на многих каналах Европы, Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Австралии. Тем, кто не хочет пропустить премию, будет доступен широкий список источников для просмотра, в том числе – в сети.Церемония награждения «Оскар» состоится в грядущее воскресенье. Начиная с 1976 года, прямую трансляцию церемонии проводит канал АВС. Эфир стартует в 7 часов вечера по местному времени, сама церемония продлится около 90 минут. Зрители могут использовать не только эфирный канал АВС, но также сайт канала и приложение для мобильных устройств.Любители кино из других стран смогут посмотреть «Оскар» в эфире нескольких международных партнеров АВС и на местных телеканалах. В Канаде торжество будет показано на каналах КТВ, CTV Go и CTV.ca, в Австралии Nine Network имеет эксклюзивное право на трансляцию «Оскара». В Южной Африке показ состоится на M-Net, в Латинской Америке – в сети TNT. Также трансляция будет проходить на платном телегиганте Sky в Великобритании. Церемония будет повторяться на следующий день, и основные моменты будут также показаны в сети Sky Living.В Европе не будет одного канала, который покажет церемонию во всех странах ЕС – необходимо искать местные источники трансляции. В России прямого эфира «Оскара» не будет. В Китае эфир награды обеспечит CCTV6, в Индии - Star Movies и Star Movies Select HD.