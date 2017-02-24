Где можно будет посмотреть трансляцию «Оскара»?

Фото: AmericaRU.com
Церемония награждения «Оскар» состоится в грядущее воскресенье. Начиная с 1976 года, прямую трансляцию церемонии проводит канал АВС. Эфир стартует в 7 часов вечера по местному времени, сама церемония продлится около 90 минут. Зрители могут использовать не только эфирный канал АВС, но также сайт канала и приложение для мобильных устройств.
Любители кино из других стран смогут посмотреть «Оскар» в эфире нескольких международных партнеров АВС и на местных телеканалах. В Канаде торжество будет показано на каналах КТВ, CTV Go и CTV.ca, в Австралии Nine Network имеет эксклюзивное право на трансляцию «Оскара». В Южной Африке показ состоится на M-Net, в Латинской Америке – в сети TNT. Также трансляция будет проходить на платном телегиганте Sky в Великобритании. Церемония будет повторяться на следующий день, и основные моменты будут также показаны в сети Sky Living.
В Европе не будет одного канала, который покажет церемонию во всех странах ЕС – необходимо искать местные источники трансляции. В России прямого эфира «Оскара» не будет. В Китае эфир награды обеспечит CCTV6, в Индии - Star Movies и Star Movies Select HD.
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