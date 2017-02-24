В России встревожились из-за планов Трампа нарастить ядерный потенциал США

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«Я первый, кто хотел бы видеть - ни у кого нет ядерного оружия, но мы никогда не сдадим позиции никакой стране, даже если она дружественная, мы не сдадим позиции в ядерной силе… Это было бы замечательно, это мечта, чтобы ни у одной страны не было ядерного оружия, но если страны намерены иметь ядерное оружие, мы хотим быть в этом первыми», - заявил американский лидер, подчеркнув, что на сегодняшний день ядерный потенциал США уступает российскому. Так, по последним данным, Россия обладает 7,3 тысячами ядерных боеголовок, а США – 6,9 тысячами.
Заявление Трампа вызвало волнения в Москве. Его прокомментировал глава комитета Совета Федерации РФ по международным Делам Константин Косачёв. «Пожалуй, самое до сих пор тревожное высказывание Трампа на тему отношений с Россией… Трамп обозначил намерение наращивать ядерный потенциал США... Напомню, что СНВ-3 основан на абсолютном паритете ядерных сил России и США. Его смысл... именно в том, чтобы не допустить "превосходства в ядерной сфере" любой из сторон. И именно это основополагающее обстоятельство обеспечивает глобальную стратегическую безопасность. Нынешний договор истекает в 2021 году и не предусматривает автоматического продления: если до того стороны не договорятся о дальнейших шагах, он просто прекратит своё действие, и ядерное оружие более не будет ограничиваться никакими юридическими обязательствами», - написал чиновник в Facebook, призвав Кремль уже начинать договариваться с США о новом подобном соглашении.
Отметим, что речь идёт о американо-российском соглашении СНВ-3 (или New START) по взаимному сокращению арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Он был подписан президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым в 2010 году. Документ рассчитан на 10 лет и предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.
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