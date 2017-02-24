Трамп хочет создать самый крутой ядерный арсенал

24 февраля 2017 года, 13:20

Фото: AmericaRU.com

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Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заявил в четверг, что он намеревается построить ядерный арсенал, который станет мощнее всех остальных.«Я первый из тех, кто бы хотел видеть, как все отказались от ядерного оружия, но мы никогда не должны уступать другой стране, даже если она дружественная. И мы никогда не должны уступать перед ядерным оружием», - заявил Трамп в интервью Reuters.«Если другие страны будут иметь ядерное оружие, мы будем круче всех», - подчеркнул он.Интервью затронуло нарушение Россией договора о контроле над вооружениями, испытаний баллистических ракет Северной Кореи и способности Китая оказывать давление на Пхеньян. По мнению Трампа, Америка отстала от мощности этих стран, поэтому он намеревается «укрепить ядерный потенциал».Комментарий вызвал опасение сторонников контроля над вооружениями, поскольку затраты на существующий ядерный арсенал (7000 боеголовок) США и без того составляют 1 триллион долларов.