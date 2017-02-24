Министерство юстиции США снова начнет использовать частные тюрьмы

24 февраля 2017 года, 12:55

Фото: AmericaRU.com

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Министерство юстиции снова собирается активно начать использовать частные тюрьмы для содержания федеральных заключенных. Это решение знаменует конец эпохи, когда Барак Обама (Barack Obama) боролся с применением частных тюрем, которые считаются менее безопасными и менее эффективными.Генеральный прокурор США Джефф Сешенс отменил предыдущую директиву бюро тюрем, которая предусматривала уменьшение либо полное прекращение использования частных тюрем.Большинство заключенных размещены в тюрмах штатов, а не в федеральных. Даже когда Министерство юстиции объявило, что больше не будет использовать частные места заключения, такое решение затронуло лишь 13 тюрем, в которых содержалось 22 тысячи человек.На сегодняшний день бюро тюрем имеет контракты с 12 частными объектами, в которых пребывает 21366 заключенных. Они находятся под управлением трех частных тюремных операторов: Management and Training Corporation, the GEO Group и CoreCivic. Количество таких тюрем будет увеличено.