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Главная страница → Раздел: События/СкандалыМинистерство юстиции США снова начнет использовать частные тюрьмы
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Министерство юстиции США снова начнет использовать частные тюрьмы


Министерство юстиции США снова начнет использовать частные тюрьмы
Фото: AmericaRU.com
Министерство юстиции снова собирается активно начать использовать частные тюрьмы для содержания федеральных заключенных. Это решение знаменует конец эпохи, когда Барак Обама (Barack Obama) боролся с применением частных тюрем, которые считаются менее безопасными и менее эффективными.

Генеральный прокурор США Джефф Сешенс отменил предыдущую директиву бюро тюрем, которая предусматривала уменьшение либо полное прекращение использования частных тюрем.
Большинство заключенных размещены в тюрмах штатов, а не в федеральных. Даже когда Министерство юстиции объявило, что больше не будет использовать частные места заключения, такое решение затронуло лишь 13 тюрем, в которых содержалось 22 тысячи человек.

На сегодняшний день бюро тюрем имеет контракты с 12 частными объектами, в которых пребывает 21366 заключенных. Они находятся под управлением трех частных тюремных операторов: Management and Training Corporation, the GEO Group и CoreCivic. Количество таких тюрем будет увеличено.
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