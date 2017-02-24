Чиновники из Вашингтона не хотят, чтобы люди Трампа запретили рекреационную марихуану

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Боб Фергюсон, прокурор штата Вашингтон, который выступил одним из активистов по легализации травки, отметил, что он намеревается встретиться с генеральным прокурором США Джефом Сешенсом с тем, чтобы добиться сохранения легализованной марихуаны. «Мы будем сопротивляться любым попыткам сорвать принятые решения, которые выражают волю избирателей», - заявил Фергюсон.
Комментарий появился вскоре после того, как Спайсер предложил администрации Трампа принять серию законов, которые будут направлены против развития легальной торговли рекреационной коноплей.
Сегодня восемь американских штатов и округ Колумбия легализовали марихуану для рекреационного использования.
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