В Кривом Роге недовольный клиент попытался взорвать таксиста

Фото: AmericaRU.com / dp.npu.gov.ua
«Событие произошло 23 февраля около 16:00 у одного из супермаркетов… Конфликт возник между водителем такси и пассажиром, которого не удовлетворила цена за услугу перевозчика. Недовольный клиент достал из кармана гранату и начал угрожать ею водителю. Между ними возникла драка, которую заметили прохожие граждане. Один из них отобрал у злоумышленника гранату, зажал ее в своих руках и перемотал изолентой, чтобы предотвратить взрыв. Дождавшись приезда полицейских, неравнодушный человек передал боеприпас правоохранителям», - рассказали в НП, отметив, что взрывным устройством оказалась боевая ручная граната РГД-5.
36-летнего злоумышленника арестовали. Ему предъявили обвинение по статье 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Мужчине грозит тюремный срок до 7 лет.
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