Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:04 am | Чикаго 4:04 am | Сан-Франциско 2:04 am
Главная страница → Раздел: УкраинаВ Кривом Роге недовольный клиент попытался взорвать таксиста
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В Кривом Роге недовольный клиент попытался взорвать таксиста


В Кривом Роге недовольный клиент попытался взорвать таксиста
Фото: AmericaRU.com / dp.npu.gov.ua
В украинском городе Кривом Роге мужчина, недовольный ценой за проезд, попытался взорвать гранатой таксиста. Героический поступок прохожего не позволил случиться беде. Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

«Событие произошло 23 февраля около 16:00 у одного из супермаркетов… Конфликт возник между водителем такси и пассажиром, которого не удовлетворила цена за услугу перевозчика. Недовольный клиент достал из кармана гранату и начал угрожать ею водителю. Между ними возникла драка, которую заметили прохожие граждане. Один из них отобрал у злоумышленника гранату, зажал ее в своих руках и перемотал изолентой, чтобы предотвратить взрыв. Дождавшись приезда полицейских, неравнодушный человек передал боеприпас правоохранителям», - рассказали в НП, отметив, что взрывным устройством оказалась боевая ручная граната РГД-5.

36-летнего злоумышленника арестовали. Ему предъявили обвинение по статье 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Мужчине грозит тюремный срок до 7 лет.

Читайте также: В украинском селе военнослужащий случайно взорвал кафе.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110175
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом Ищу работу массажистом
Раздел: Ищу работу
Ищу работу домработницы с проживанием Ищу работу домработницы с проживанием
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Услуги
Executive touch cleaning services Executive touch cleaning services
Раздел: Барахолка
Продам Пеленалку, ванночку, кокон Продам Пеленалку, ванночку, кокон
Раздел: Квартиры - сдам
Сдам квартиру 2/2 на Sunny Isles Beach Сдам квартиру 2/2 на Sunny Isles Beach
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus