В Пентагоне заверили, что не сотрудничают с Россией

Фото: AmericaRU.com / defense.gov
Отметим, что 16 февраля в Баку состоялась встреча Данфорда и Герасимова, породившая множество слухов о скором возобновлении сотрудничества США и РФ в военной сфере.
«Нужно понимать, что встреча с моим коллегой на прошлой неделе не проходила в контексте какого-либо изменения политики. Я бы не стал использовать слово "сотрудничество". Это не то, что мы обсуждали… Я встретился с ним с целью убедиться, что мы снизили риск недопонимания, что мы поддерживаемым открытыми каналы коммуникации, чтобы они были эффективными», - заявил американец. Он напомнил, что сотрудничество с россиянами строго запрещено законом о финансировании Пентагона на 2017 год.
Данфорд подчеркнул, что Россия в последние году ударными темпами модернизирует свои войска, уделяя особое внимание ядерному арсеналу, флоту, а также возможностям в киберпространстве и космосе. В свете такой активности контакты с российскими военными весьма полезны для снижения напряженности, избегания нежелательных конфликтов и инцидентов.
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