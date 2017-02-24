ФБР отказалось опровергать слухи о связях Трампа с Москвой

Фото: AmericaRU.com / donaldjtrump.com
Отметим, что речь идет об информации, обнародованной газетой The New York Times. Журналисты сообщили о том, что разведслужбы США фиксировали многочисленные телефонные разговоры команды Дональда Трампа со спецслужбами РФ ещё за год до выборов.
Администрация американского президента кинулась рьяно опровергать эти слухи. Так, представитель Белого дома Райнс Прибус назвал статью «полной чушью», а Трамп в своем микроблоге в Twitter обозвал американские СМИ «врагами американского народа».
Что касается американских спецслужб, то они в данной истории продолжают хранить загадочное молчание. Это не изменила даже встреча Прибуса с замдиректора ФБР Эндрю Маккейбом. Представитель Белого дома получил отказ на просьбу опровергнуть информацию из статьи в NYT.
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