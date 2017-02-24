Сон более 9 часов может быть ранним признаком слабоумия

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Пожилые участники, которые спали более 9 часов в сутки, имели в два раза больший риск развития слабоумия в течение десяти лет. Кроме того, у них был меньший объем мозга. В эксперименте приняли участие 2500 пожилых мужчин и женщин. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Neurology».
Полученные данные свидетельствуют о том, что увеличение продолжительности сна может быть маркером ранней нейродегенерации, особенно среди лиц с низким уровнем образования, пишет автор исследования Судха Сешадри (Sudha Seshadri), доктор медицинских наук Центра болезни Альцгеймера при Бостонском университете.
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