Большинство американцев выступают против стены на границе и отмены Obamacare

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В соответствии с результатами опроса, проведенного Квиннипэкским университетом, 6 из 10 американцев заявили, что они против строительства стены вдоль американо-мексиканской границы, несмотря на то, что это было одним из основных обещаний Трампа во время предвыборной гонки. Только 37 процентов респондентов поддержали строительство стены.
Чуть более половины опрошенных, 54 процента, также заявили, что выступают против отмены Закона о доступном медицинском обслуживании. Примерно 43 процента поддержали отмену законодательства в области здравоохранения. Около трети избирателей "очень обеспокоены" или "несколько обеспокоены", что потеряют свое медицинское страхование, если отменят Obamacare. Половина респондентов обеспокоены, что с отменой ObamaCare стоимость услуг здравоохранения вырастет, а 44 процента считают, что качество услуг ухудшится.
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