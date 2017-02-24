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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУмные подростки не склонны к курению, но употребляют алкоголь
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Умные подростки не склонны к курению, но употребляют алкоголь


Умные подростки не склонны к курению, но употребляют алкоголь
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что умные подростки менее склонны к курению сигарет, чем их менее одаренных одноклассники, но более склонны к употреблению алкоголя и курению марихуану. Причем их «ценности» остаются и во взрослой жизни.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «BMJ». В эксперименте приняли участие 6 тысяч школьников в возрасте от 11 до 19 лет. Ученые проанализировали успеваемость школьников с помощью тестов по английскому, математике и естествознанию.

Самые умные ученики в возрасте от 13 до 17 лет сообщили, что курят марихуану. Тем не менее, их сверстники с более низкой успеваемостью были на 25 процентов более склонны к нечастому курению наркотика и на 53 процента более склонны к постоянному курению марихуаны. Однако в возрасте от 18 до 20 лет умные подростки более чем в два раза чаще употребляют алкоголь по сравнению с теми, у кого ниже успеваемость.
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