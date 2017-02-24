Умные подростки не склонны к курению, но употребляют алкоголь

Фото: AmericaRU.com
Результаты исследования были опубликованы в журнале «BMJ». В эксперименте приняли участие 6 тысяч школьников в возрасте от 11 до 19 лет. Ученые проанализировали успеваемость школьников с помощью тестов по английскому, математике и естествознанию.
Самые умные ученики в возрасте от 13 до 17 лет сообщили, что курят марихуану. Тем не менее, их сверстники с более низкой успеваемостью были на 25 процентов более склонны к нечастому курению наркотика и на 53 процента более склонны к постоянному курению марихуаны. Однако в возрасте от 18 до 20 лет умные подростки более чем в два раза чаще употребляют алкоголь по сравнению с теми, у кого ниже успеваемость.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Сон более 9 часов может быть ранним признаком слабоумия →
- Интенсивная тренировка может негативно отразиться на сексуальной жизни мужчины →
- Длительный стресс связан с более высоким уровнем ожирения →
- Герпес у беременных повышает риск рождения ребенка с аутизмом →
- Фрукты и овощи – залог здоровой и долгой жизни →
- Ранняя весна принесет ранний старт сезона аллергий →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110165
http://www.americaru.com/news/110165