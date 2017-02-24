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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесМэтт Ривз официально получил должность режиссера Бэтмена
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Мэтт Ривз официально получил должность режиссера "Бэтмена"


Мэтт Ривз официально получил должность режиссера Бэтмена
Фото: AmericaRU.com
Мэтт Ривз (Matt Reeves) заключил сделку со студией Warner Bros. Теперь он официально назначен на должность режиссера "Бэтмена".

"Когда я был ребенком, то любил историю Бэтмена. Он широко известный и очень интересный персонаж, который близок мне. Это невероятно большая честь, и я рад работать с Warner Bros. для того, чтобы перенести на большой экран новый эпический и эмоциональный сюжет о Бэтмене", - сказал Ривз. Он сделал заявление через неделю после того, как отказался от режиссерского кресла.

"Мы очень рады, что Мэтт Ривз взялся за «Бэтмена», жемчужину DC. Его корни находятся в жанровых фильмах, но он эволюционировал до создателя эмоциональных картин мира, что делает его идеальным режиссером, который отправит Темного рыцаря в новое путешествие", - сказал Тоби Эммерик (Toby Emmerich), президент и главный директор по контенту Warner Bros. Pictures Group.
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