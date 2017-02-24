Интенсивная тренировка может негативно отразиться на сексуальной жизни мужчины

24 февраля 2017 года, 10:03

Фото: AmericaRU.com

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Могут ли занятия кроссфитом отразиться на сексуальной жизни? Новое исследование полагает, что да.Специалисты Университета Северной Каролины обнаружили, что у мужчин, которые интенсивно занимаются спортом, более низкое либидо по сравнению с теми, кто тренируется в умеренном или легком темпе. В эксперименте приняли участие более 1000 активных мужчин. Участников разделили по группам по продолжительности и интенсивности упражнений. Ученые заявили, что те, кто занимаются в умеренном или легком темпе и были более склонны сообщать о высоком либидо. По словам исследователей, причина низкого либидо может заключаться в том, что мужчины сильно устают после тренировки или у них падает уровень тестостерона.Авторы исследования предупреждают, что данные были получены на основании самоотчетности участников, и нельзя сказать, что физические нагрузки в целом снижают либидо. Они отметили, что спорт полезен для здоровья и сексуальной жизни, но если вы выходите из тренажерного зала сильно уставшими и из-за этого страдает ваша сексуальная жизнь, то пора снизить интенсивность тренировки. Результаты были опубликованы в журнале «Medicine and Science in Sports and Exercise».