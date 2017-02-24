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Главная страница → Раздел: События/СкандалыГосударственные школы принимают меры для защиты детей нелегальных иммигрантов
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Государственные школы принимают меры для защиты детей нелегальных иммигрантов


Государственные школы принимают меры для защиты детей нелегальных иммигрантов
Фото: AmericaRU.com
Государственные школы Чикаго заявили, что не пустят агентов иммиграционной службы в здания учебных заведений, пока последние не предъявят ордер. Это последний шаг, предпринятый администрациями школ для защиты детей нелегальных иммигрантов.

Школьные округа от Пенсильвании до Калифорнии приложили больше усилий, чтобы развеять страх и неуверенность среди иммигрантов, которых пугает новое распоряжение президента, способное существенно расширить полномочия агентов иммиграционной службы и подготовить почву для массовых арестов и депортаций.

"Чтобы прояснить ситуацию, мы заявляем, что государственные школы Чикаго не оказывают помощь Бюро по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства в исполнении федерального закона об иммиграции", - говорится в памятке директорам школ.
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