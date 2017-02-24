Государственные школы принимают меры для защиты детей нелегальных иммигрантов

24 февраля 2017 года, 09:47

Фото: AmericaRU.com

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Государственные школы Чикаго заявили, что не пустят агентов иммиграционной службы в здания учебных заведений, пока последние не предъявят ордер. Это последний шаг, предпринятый администрациями школ для защиты детей нелегальных иммигрантов.Школьные округа от Пенсильвании до Калифорнии приложили больше усилий, чтобы развеять страх и неуверенность среди иммигрантов, которых пугает новое распоряжение президента, способное существенно расширить полномочия агентов иммиграционной службы и подготовить почву для массовых арестов и депортаций."Чтобы прояснить ситуацию, мы заявляем, что государственные школы Чикаго не оказывают помощь Бюро по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства в исполнении федерального закона об иммиграции", - говорится в памятке директорам школ.