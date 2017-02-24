ВС РФ разместили около границы с Украиной склады с боевой техникой, - ИС

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/sprotyv.info
«Пытаясь ускорить доставку оружия и боеприпасов на временно оккупированные территории Донбасса, российское командование оборудует вблизи государственной границы Украины в Ростовской обл. (РФ) новые артиллерийские склады и базы хранения», - рассказал депутат.
С его слов, в частности, россияне оборудовали склад ракетно-артиллерийского вооружения на хуторе в Каменском районе Ростовской области. «Доставку боеприпасов с этого склада на территорию Донбасса планируется осуществлять через оборудованную в этом районе понтонно-мостовую переправу через р.Северский Донец. Работа данной переправы обеспечит российскому командованию возможность скрытно (в обход крупных населенных пунктов) и в кратчайшие сроки доставлять вооружение и технику для "2 АК ЛНР"», - поделился информацией координатор ИС.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- Украинский беспилотный БТР вошел в ТОП-5 лучших экспонатов на IDEX-2017 →
- Парламент Нидерландов ратифицировал Соглашение об ассоциации с Украиной →
- В Украине депутат добровольно стал приманкой для похитителей →
- За антиукраинскими митингами в Польше стоит Россия, - хакеры →
- В Госдуме проголосовали за запрет денежных переводов в Украину →
- ОБСЕ увеличит количество наблюдателей на Донбассе →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110157
http://www.americaru.com/news/110157