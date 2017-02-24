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Главная страница → Раздел: УкраинаВС РФ разместили около границы с Украиной склады с боевой техникой, - ИС
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ВС РФ разместили около границы с Украиной склады с боевой техникой, - ИС


ВС РФ разместили около границы с Украиной склады с боевой техникой, - ИС
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/sprotyv.info
В Ростовской области РФ, прямо на границе с Украиной россияне оборудовали несколько новых складов с оружием и боевой техникой. Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

«Пытаясь ускорить доставку оружия и боеприпасов на временно оккупированные территории Донбасса, российское командование оборудует вблизи государственной границы Украины в Ростовской обл. (РФ) новые артиллерийские склады и базы хранения», - рассказал депутат.

С его слов, в частности, россияне оборудовали склад ракетно-артиллерийского вооружения на хуторе в Каменском районе Ростовской области. «Доставку боеприпасов с этого склада на территорию Донбасса планируется осуществлять через оборудованную в этом районе понтонно-мостовую переправу через р.Северский Донец. Работа данной переправы обеспечит российскому командованию возможность скрытно (в обход крупных населенных пунктов) и в кратчайшие сроки доставлять вооружение и технику для "2 АК ЛНР"», - поделился информацией координатор ИС.
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