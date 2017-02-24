Украинский беспилотный БТР вошел в ТОП-5 лучших экспонатов на IDEX-2017

Фото: AmericaRU.com / spetstechnoexport.com
Журналисты выбрали 5 боевых машин, показавшихся им наиболее интересными. Среди них оказалось творение украинской компании «Спецтехноэкспорт» - беспилотный многоцелевой БТР под названием «Фантом». «Разработчики интегрировали в "Фантом" противотанковый ракетный комплекс "Барьер". С таким вооружением малозаметный и мобильный "Фантом" способен поражать трудно и легко бронированные цели на расстоянии от 100 до 5000 метров. Кроме этого, "Фантом" укомплектован стабилизированным поворотной платформой для различных видов вооружений», - рассказали разработчики, отметив, что их БТР призван минимизировать риски для жизни военных.
Новость заинтересовала и президента Украины Петра Порошенко. «Среди тысяч экспонатов из 50 стран, представленных на IDEX-2017, именно украинский «Фантом» вошел в Топ-5 выставки… Украинское – самое лучшее!», - написал он в Facebook.
Читайте также: Украинцы показали свой новый беспилотник-невидимку.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- ВС РФ разместили около границы с Украиной склады с боевой техникой, - ИС →
- Парламент Нидерландов ратифицировал Соглашение об ассоциации с Украиной →
- В Украине депутат добровольно стал приманкой для похитителей →
- За антиукраинскими митингами в Польше стоит Россия, - хакеры →
- В Госдуме проголосовали за запрет денежных переводов в Украину →
- ОБСЕ увеличит количество наблюдателей на Донбассе →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110155
http://www.americaru.com/news/110155