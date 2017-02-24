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Главная страница → Раздел: УкраинаУкраинский беспилотный БТР вошел в ТОП-5 лучших экспонатов на IDEX-2017
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Украинский беспилотный БТР вошел в ТОП-5 лучших экспонатов на IDEX-2017


Украинский беспилотный БТР вошел в ТОП-5 лучших экспонатов на IDEX-2017
Фото: AmericaRU.com / spetstechnoexport.com
Украинский бронетранспортёр-беспилотник «Фантом» был признан одним из «самых интересных» экспонатов на международной выставке вооружений и военной техники IDEX-2017. Об этом сообщило авторитетное издание «Defence Blog».

Журналисты выбрали 5 боевых машин, показавшихся им наиболее интересными. Среди них оказалось творение украинской компании «Спецтехноэкспорт» - беспилотный многоцелевой БТР под названием «Фантом». «Разработчики интегрировали в "Фантом" противотанковый ракетный комплекс "Барьер". С таким вооружением малозаметный и мобильный "Фантом" способен поражать трудно и легко бронированные цели на расстоянии от 100 до 5000 метров. Кроме этого, "Фантом" укомплектован стабилизированным поворотной платформой для различных видов вооружений», - рассказали разработчики, отметив, что их БТР призван минимизировать риски для жизни военных.

Новость заинтересовала и президента Украины Петра Порошенко. «Среди тысяч экспонатов из 50 стран, представленных на IDEX-2017, именно украинский «Фантом» вошел в Топ-5 выставки… Украинское – самое лучшее!», - написал он в Facebook.

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