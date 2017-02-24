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Главная страница → Раздел: УкраинаПарламент Нидерландов ратифицировал Соглашение об ассоциации с Украиной
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Парламент Нидерландов ратифицировал Соглашение об ассоциации с Украиной


Парламент Нидерландов ратифицировал Соглашение об ассоциации с Украиной
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/petroporoshenko
После нескольких лет раздумий власти Нидерландов решились на подписание Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Идею поддержали в Нижней палате голландского парламента. Об этом сообщил президент Украины Пётр Порошенко.

«Приветствую решение нижней палаты парламента Нидерландов о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Спасибо Марку Рютте и парламентскому большинству за дальновидную позицию и поддержку взаимовыгодного проекта», - написал украинский лидер в Facebook, отметив, что данное решение ещё должно быть одобрено голландским Советом.

Напомним, Нидерланды были единственной из 31 стран ЕС, отказавшейся ратифицировать Соглашение об ассоциации с Украиной. Поводом для этого послужил референдум, в котором 60% проголосовавших высказались против подписания данного документа. Хотя исполнение результатов референдума не является обязательными, нидерландские власти нашли компромисс – они согласились подписать соглашение, но только при соблюдении ряда гарантий. В частности, по требованию голландцев, в документ были внесены пункты о том, что ассоциация не означает автоматического предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, не обяжет европейцев предоставлять украинцам обязательную военную либо финансовую помощь, а также не даст гражданам Украины автоматического права жить и работать в ЕС.
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