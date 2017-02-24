В Сирии на стороне ИГИЛ воюют около 4 тысяч россиян, - Путин

Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
«К сожалению, на территории Сирии скопилось огромное количество боевиков - выходцев из республик бывшего СССР и из самой России. По нашим предварительным данным, счет идет на тысячи: где-то по данным Генштаба ГРУ и наших других специальных служб, ФСБ, например, до четырех тысяч примерно из России и тысяч пять - из республик бывшего Советского союза», - рассказал российский лидер.
Помимо этого, он заверил, что Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Сирии. Со слов Путина, его цель там – это исключительно поддержка президента Башара Асада, а также борьба с терроризмом.
Отметим, что Москва начала военную операцию в Сирии в конце сентября 2015 года, за что подверглась серьезной критике со стороны Запада. РФ, в частности, неоднократно обвиняли в том, что она наносит авиаудары не по террористам ИГИЛ, как заявляет, а по позициях сирийской оппозиции и мирным населённым пунктам. В Кремле все обвинения отрицают.
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