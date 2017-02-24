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Главная страница → Раздел: В миреВ Сирии на стороне ИГИЛ воюют около 4 тысяч россиян, - Путин
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В Сирии на стороне ИГИЛ воюют около 4 тысяч россиян, - Путин


В Сирии на стороне ИГИЛ воюют около 4 тысяч россиян, - Путин
Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
На сегодняшний день на территории Сирии орудуют около 4 тысяч россиян-боевиков террористического «Исламского государства». Такой информацией поделился президент РФ Владимир Путин на встрече с офицерами российского Северного флота, передаёт ТАСС.

«К сожалению, на территории Сирии скопилось огромное количество боевиков - выходцев из республик бывшего СССР и из самой России. По нашим предварительным данным, счет идет на тысячи: где-то по данным Генштаба ГРУ и наших других специальных служб, ФСБ, например, до четырех тысяч примерно из России и тысяч пять - из республик бывшего Советского союза», - рассказал российский лидер.

Помимо этого, он заверил, что Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Сирии. Со слов Путина, его цель там – это исключительно поддержка президента Башара Асада, а также борьба с терроризмом.

Отметим, что Москва начала военную операцию в Сирии в конце сентября 2015 года, за что подверглась серьезной критике со стороны Запада. РФ, в частности, неоднократно обвиняли в том, что она наносит авиаудары не по террористам ИГИЛ, как заявляет, а по позициях сирийской оппозиции и мирным населённым пунктам. В Кремле все обвинения отрицают.

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