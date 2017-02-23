Длительный стресс связан с более высоким уровнем ожирения

Фото: AmericaRU.com
Специалисты Университетского колледжа Лондона обнаружили, что воздействие высоких уровней кортизола в течение нескольких месяцев связано с избыточной массой тела. В исследовании приняли участие 2527 мужчин и женщин в возрасте от 54 лет. У каждого испытуемого ученые взяли прядь волос длиной 2 сантиметра, а также оценили вес, индекс массы тела и окружность талии участников.
Они обнаружили, что люди, у которых были более высокие уровни кортизола в волосах, имели более высокие показатели окружности талии и индекса массы тела. Участники, страдающие ожирением (ИМТ более 30) или с окружностью талии 102 сантиметра у мужчин и 88 сантиметров у женщин, имели особенно высокий уровень кортизола в волосах.
Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «Obesity».
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