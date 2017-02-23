Длительный стресс связан с более высоким уровнем ожирения

23 февраля 2017 года, 20:52

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что люди, которые страдают от длительного стресса, могут быть более склонны к ожирению. Ученые проанализировали образцы волос на уровень кортизола, гормона стресса.Специалисты Университетского колледжа Лондона обнаружили, что воздействие высоких уровней кортизола в течение нескольких месяцев связано с избыточной массой тела. В исследовании приняли участие 2527 мужчин и женщин в возрасте от 54 лет. У каждого испытуемого ученые взяли прядь волос длиной 2 сантиметра, а также оценили вес, индекс массы тела и окружность талии участников.Они обнаружили, что люди, у которых были более высокие уровни кортизола в волосах, имели более высокие показатели окружности талии и индекса массы тела. Участники, страдающие ожирением (ИМТ более 30) или с окружностью талии 102 сантиметра у мужчин и 88 сантиметров у женщин, имели особенно высокий уровень кортизола в волосах.Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «Obesity».