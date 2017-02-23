Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 2:03 pm | Чикаго 1:03 pm | Сан-Франциско 11:03 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеДлительный стресс связан с более высоким уровнем ожирения
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Длительный стресс связан с более высоким уровнем ожирения


Длительный стресс связан с более высоким уровнем ожирения
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что люди, которые страдают от длительного стресса, могут быть более склонны к ожирению. Ученые проанализировали образцы волос на уровень кортизола, гормона стресса.

Специалисты Университетского колледжа Лондона обнаружили, что воздействие высоких уровней кортизола в течение нескольких месяцев связано с избыточной массой тела. В исследовании приняли участие 2527 мужчин и женщин в возрасте от 54 лет. У каждого испытуемого ученые взяли прядь волос длиной 2 сантиметра, а также оценили вес, индекс массы тела и окружность талии участников.

Они обнаружили, что люди, у которых были более высокие уровни кортизола в волосах, имели более высокие показатели окружности талии и индекса массы тела. Участники, страдающие ожирением (ИМТ более 30) или с окружностью талии 102 сантиметра у мужчин и 88 сантиметров у женщин, имели особенно высокий уровень кортизола в волосах.

Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «Obesity».
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110149
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
просторная квартира в Санни Айлс Бич просторная квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Услуги
Личный водитель, трансфер Личный водитель, трансфер
Раздел: Квартиры - продам
Квартира на острове возле Майами Квартира на острове возле Майами
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108 Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108
Раздел: Ищу работу
Ищу работу домработницы с проживанием Ищу работу домработницы с проживанием
Раздел: Фото и видео
Бесплатная свадебная фотосъемка Бесплатная свадебная фотосъемка
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus