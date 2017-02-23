Американцы считают иммиграцию наиболее важной проблемой для Трампа и Конгресса

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Треть американцев считают, что экономика становится все лучше, из которых 54 процента республиканцев и 15 процентов демократов. Примерно 35 процентов респондентов ответили, что страна движется в правильном направлении, в то время как 60 процентов считают наоборот. Когда американцев просили назвать наиболее важную проблему, которую президенту и Конгрессу необходимо решить в этом году, то 15 процентов назвали иммиграцию. На второе место респонденты поставили экономику и создании рабочих мест - 13 процентов. На третьем месте оказалось здравоохранение - 11 процентов.
Спустя месяц после вступления Дональда Трампа в должность рейтинг одобрения работы президента составил 39 процентов. Кроме того, 51 процент американцев не одобряют его действий, а 10 процентов – воздержались от ответа.
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