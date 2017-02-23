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Главная страница → Раздел: События/СкандалыДепартамент полиции Нью-Йорка требует заплатить более 25 миллионов долларов за охрану небоскреба Трампа
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Департамент полиции Нью-Йорка требует заплатить более 25 миллионов долларов за охрану небоскреба Трампа


Департамент полиции Нью-Йорка требует заплатить более 25 миллионов долларов за охрану небоскреба Трампа
Фото: AmericaRU.com
Департамент полиции Нью-Йорка направил письмо в Конгресс с требованием выплатить более 25 миллионов долларов за охрану небоскреба Trump Tower, в котором жил Дональд Трамп (Donald Trump).

Начальник полиции Нью-Йорка Джеймс О’Нил (James O’Neill) заявил, что услуга охраны предоставлялась на протяжении 75 дней, со дня избрания до инаугурации, а ее стоимость составляет 25,7 миллионов долларов. По первоначальным данным, защита Трампа и его семьи обошлась в 35 миллионов долларов, но позже сумма была пересчитана.

Кроме того, О’Нил сообщил, что в дальнейшем работа полиции по охране первой леди и ее сына будет ежедневно обходиться от 127 до 146 тысяч долларов, и существенно возрастет в случае приезда президента. На работу парамедиков ежегодно тратится 4,5 миллиона долларов.
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