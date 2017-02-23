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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеГерпес у беременных повышает риск рождения ребенка с аутизмом
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Герпес у беременных повышает риск рождения ребенка с аутизмом


Герпес у беременных повышает риск рождения ребенка с аутизмом
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что женщины, которые во время беременности страдали генитальным герпесом, имеют более высокие шансы родить ребенка с расстройством аутистического спектра.

Специалисты Колумбийского университета первыми связали вирус простого герпеса второго типа, которым страдают более 20 процентов американок, с аутизмом у детей. Хотя аутизм затрагивает одного из 68 детей в США, причины возникновения заболевания до сих пор остаются неизвестными.

В эксперименте приняли участие 875 матерей, родивших в Норвегии в период с 1999 по 2008 годы. Ученые обнаружили, что высокие уровни антител к вирусу простого герпеса второго типа были связаны с двойным риском развития аутизма у мальчиков. Хотя эффект наблюдался только у мальчиков, это, вероятно, связано с тем, что аутизмом страдает меньшее число девочек.

Пока неясно, почему инфекция увеличивает вероятность рождения ребенка с аутизмом. Но исследователи предполагают, что это может быть связано с реакцией иммунной системы матери, а не самим вирусом.
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