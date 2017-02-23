В Анахайме устроили демонстрацию из-за видео, на котором полицейский выстрелил во время спора с подростками

23 февраля 2017 года, 19:04

Фото: AmericaRU.com

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Через день после того, как сотрудник полиции Лос-Анджелеса выстрелил из пистолета во время вооруженного конфликта с группой подростков, появилось видео инцидента. Запись, распространившаяся в Интернете, вызвала вопросы относительно действий стража порядка, который был не при исполнении служебных обязанностей.В результате происшествия никто не пострадал, но видео вызвало шквал телефонных звонков и электронных писем, обрушившийся на Департамент полиции Анахайма, который ведет расследование. В среду вечером около 300 демонстрантов вышли на улицы в знак протеста. Демонстранты скандировали: "Руки вверх, не стрелять" и "Чьи улицы, наши улицы". Некоторые из них бросали камни, оскорбляли полицейских и пинали полицейские машины. Около 24 человек были арестованы.Инцидент произошел во вторник, когда между подростками и полицейским началась ссора. По словам стражей порядка, 13-летний мальчик угрожал застрелить полицейского, что побудило последнего задержать несовершеннолетнего. Так как подросток препятствовал аресту полицейский выстрелил.