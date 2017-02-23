В Анахайме устроили демонстрацию из-за видео, на котором полицейский выстрелил во время спора с подростками

Фото: AmericaRU.com
В результате происшествия никто не пострадал, но видео вызвало шквал телефонных звонков и электронных писем, обрушившийся на Департамент полиции Анахайма, который ведет расследование. В среду вечером около 300 демонстрантов вышли на улицы в знак протеста. Демонстранты скандировали: "Руки вверх, не стрелять" и "Чьи улицы, наши улицы". Некоторые из них бросали камни, оскорбляли полицейских и пинали полицейские машины. Около 24 человек были арестованы.
Инцидент произошел во вторник, когда между подростками и полицейским началась ссора. По словам стражей порядка, 13-летний мальчик угрожал застрелить полицейского, что побудило последнего задержать несовершеннолетнего. Так как подросток препятствовал аресту полицейский выстрелил.
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