Трамп отменил рекомендации для школ по использованию туалетов трансгендерными учениками

23 февраля 2017 года, 18:37

Фото: AmericaRU.com

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Дональд Трамп (Donald Trump) отменил рекомендации для школ по использованию туалетов трансгендерными учениками в соответствии с их гендерной идентичностью.Должностные лица Министерства юстиции и Министерства образования отклонили инициативу администрации Барака Обамы, согласно которой в школах ученики могли пользоваться туалетами по своему выбору. По их словам, директива была разработана без должного учета первичной роли штатов и местных школьных округов в области образования.Возле Белого дома несколько сотен человек устроили демонстрацию, скандируя: "Нет ненависти, нет страху, приветствуем трансгендерных школьников". Сторонники прав людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией высказали свое неудовольствие. Они заявили, что администрация Трампа действовала безрассудно и жестоко. «Последствия этого решения, без сомнения, будут печальными. Это не вопрос прав отдельных штатов, это вопрос гражданских прав", - сказал Чад Гриффин, президент кампании "В защиту прав человека".