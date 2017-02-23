Трамп отменил рекомендации для школ по использованию туалетов трансгендерными учениками

Фото: AmericaRU.com
Должностные лица Министерства юстиции и Министерства образования отклонили инициативу администрации Барака Обамы, согласно которой в школах ученики могли пользоваться туалетами по своему выбору. По их словам, директива была разработана без должного учета первичной роли штатов и местных школьных округов в области образования.
Возле Белого дома несколько сотен человек устроили демонстрацию, скандируя: "Нет ненависти, нет страху, приветствуем трансгендерных школьников". Сторонники прав людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией высказали свое неудовольствие. Они заявили, что администрация Трампа действовала безрассудно и жестоко. «Последствия этого решения, без сомнения, будут печальными. Это не вопрос прав отдельных штатов, это вопрос гражданских прав", - сказал Чад Гриффин, президент кампании "В защиту прав человека".
Читайте также последние новости раздела "Политика":
- Трамп планирует нанять 15 тысяч сотрудников пограничной службы и агентов иммиграционно-таможенной полиции →
- Администрация Трампа подготовила новый указ, целью которого не является массовая депортация →
- Трамп назначил советником по национальной безопасности генерал-лейтенанта МакМастера →
- Десятки работников потеряли работу за участие в «Дне без иммигрантов» →
- Швеция не имеет ни малейшего представления, что имел ввиду Трамп, когда сказал: "Вы посмотрите на то, что происходит в Швеции" →
- Барак Обама признан 12-м лучшим Президентом США →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110139
http://www.americaru.com/news/110139