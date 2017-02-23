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В Украине депутат добровольно стал приманкой для похитителей


В Украине депутат добровольно стал приманкой для похитителей
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Украинские силовики провели спецоперацию с участием замглавы фракции «Петра Порошенко» в Верховной Раде Алексеем Гончаренко. Депутат позволил себя похитить преступной группировке. Об этом он сообщил сам изданию NewsOne.

«Это была спецоперация силовых структур по задержанию группы, планировавшей ряд преступлений, в частности, нанесение тяжких повреждений мне. Я выступал в роли "наживки", сегодня был апогей спецоперации, которая длилась несколько месяцев. Это было приурочено к 23 февраля, к очередной сакральной дате для пророссийских сил… В ночь на 23 февраля я выехал в Одессу, чтобы выполнить свою роль в этой спецоперации. После этого я появился в некоторых местах, которые отслеживали преступники. Была проведена инсценировка похищения, заказчики выехали на место похищения, чтобы осуществить свой план, но там их ждали сотрудники СБУ и прокуратуры. Все это задокументировано, была проведена серьезная операция», - рассказал депутат, заверив, что в ходе событий не пострадал и сейчас находится в полной безопасности.

«Было задержано несколько человек, среди которых депутат от Оппозиционного блока по фамилии Кушнарев, чей сын был одним из боевиков Антимайдана в 2014 году и погиб на Куликовом поле во время событий 2 мая в Одессе», - уточнил Гончаренко.
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