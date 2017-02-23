Фрукты и овощи – залог здоровой и долгой жизни

23 февраля 2017 года, 18:15

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что съедая по 10 порций фруктов и овощей в день, вы может значительно снизить риск возникновения сердечного приступа, инсульта, рака и преждевременной смерти.Специалисты Имперского колледжа Лондона обнаружили, что около 800 грамм фруктов и овощей ежедневно могут предотвратить примерно 7,8 миллионов случаев преждевременной смерти во всем мире. Всемирная организация здравоохранения в настоящее время рекомендует употреблять 5 порций, или 400 грамм фруктов и овощей каждый день."Наши результаты свидетельствуют о том, что хотя ежедневное употребление пяти порций фруктов и овощей полезно, но 10 - еще лучше", - говорит ведущий автор исследования доктор Дагфинн Аун (Dagfinn Aune). В ходе эксперимента было выявлено, что ежедневные 10 порций фруктов и овощей снижают риск возникновения болезней сердца на 24 процента, инсульта – на 33 процента, сердечно-сосудистых заболеваний - на 28 процентов, рака – на 13 процентов, а преждевременной смерти – на 1 процент.