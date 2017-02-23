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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесНик Кэннон снова стал отцом: Добро пожаловать на Землю, сынок!
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Ник Кэннон снова стал отцом: "Добро пожаловать на Землю, сынок!"


Ник Кэннон снова стал отцом: Добро пожаловать на Землю, сынок!
Фото: AmericaRU.com
Три – счастливое число для Ника Кэннона (Nick Cannon). Актер и рэппер стал отцом в третий раз: в среду утром Бриттани Белл (Brittany Bell) родила ему сына.

Кэннон поделился радостной новостью в Instagram, выставив черно-белую фотографию. На снимке можно увидеть, как гордый отец держит в своих руках новорожденного. Имя ребенка: Голден Сагон Кэннон. "Плач может длиться в течение ночи, но радость приходит утром. Независимо от того, насколько сильно мир может ударить вас, бог всегда напоминает нам о нашей цели. #настоящеесчастье. Добро пожаловать на Землю, сынок! Голден Сагон Кэннон, 22 февраля 2017 года", - написал Кэннон под фото.

Актер уже воспитывает близнецов, дочь Монро и сына Мороккана. Опеку над детьми он разделяет с бывшей женой Мэрайей Кэри. Кроме того, он опроверг слухи о том, что это незапланированный ребенок. "Я рассчитываю свои действия. Я всегда хотел пятерых детей, и только то, что мой брак распался, не значит, что я не могу продолжать пополнять свою семью", - сказал Кэннон.
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