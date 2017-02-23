Ник Кэннон снова стал отцом: "Добро пожаловать на Землю, сынок!"

Фото: AmericaRU.com
Кэннон поделился радостной новостью в Instagram, выставив черно-белую фотографию. На снимке можно увидеть, как гордый отец держит в своих руках новорожденного. Имя ребенка: Голден Сагон Кэннон. "Плач может длиться в течение ночи, но радость приходит утром. Независимо от того, насколько сильно мир может ударить вас, бог всегда напоминает нам о нашей цели. #настоящеесчастье. Добро пожаловать на Землю, сынок! Голден Сагон Кэннон, 22 февраля 2017 года", - написал Кэннон под фото.
Актер уже воспитывает близнецов, дочь Монро и сына Мороккана. Опеку над детьми он разделяет с бывшей женой Мэрайей Кэри. Кроме того, он опроверг слухи о том, что это незапланированный ребенок. "Я рассчитываю свои действия. Я всегда хотел пятерых детей, и только то, что мой брак распался, не значит, что я не могу продолжать пополнять свою семью", - сказал Кэннон.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
- Анджелина Джоли может сняться в продолжении «Малифисенты» →
- Поклонники Дэвида Боуи хотят создать гигантскую светящуюся молнию в родном городе певца →
- Зои Салдана и Марко Перего стали родителями в третий раз →
- Певец и актер Дэвид Кэссиди признался, что ему диагностировали деменцию →
- Анджелина Джоли кормит детей пауками и скорпионами →
- Анджелина Джоли рассказала, как дети переживают ее развод с Питтом →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110133
http://www.americaru.com/news/110133