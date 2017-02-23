Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 11:03 am | Чикаго 10:03 am | Сан-Франциско 8:03 am
Главная страница → Раздел: ПолитикаТрамп планирует нанять 15 тысяч сотрудников пограничной службы и агентов иммиграционно-таможенной полиции
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Трамп планирует нанять 15 тысяч сотрудников пограничной службы и агентов иммиграционно-таможенной полиции


Трамп планирует нанять 15 тысяч сотрудников пограничной службы и агентов иммиграционно-таможенной полиции
Фото: AmericaRU.com
Дональд Трамп (Donald Trump) планирует нанять 5 тысяч сотрудников пограничной службы и 10 тысяч агентов иммиграционно-таможенной полиции, которые будут обеспечивать исполнение его распоряжения по ограничению иммиграции.

Министр внутренней безопасности Джон Келли (John Kelly) был откровенным, когда отвечал на вопросы членов Конгресса относительно новой меры. Он сказал, что служба пополнятся настолько быстро, насколько это возможно. Однако Келли отметил, что о снижении стандартов и отмене подготовки речи не идет. «В ближайшие несколько лет мы планируем набрать 15 тысяч сотрудников», - сказал он.

Пограничный патруль является частью таможенно-пограничной службы, который следит за соблюдением закона на границе. Во время администраций Джорджа Буша и Барака Обамы количество сотрудников подразделения увеличилось в два раза, с 10 тысяч до 21 тысячи работников.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110131
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видами на побережье в Санни Айлс Бич квартира с видами на побережье в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич, 19380 COLLINS AV # 918 квартира в Санни Айлс Бич, 19380 COLLINS AV # 918
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502 Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502
Раздел: Бизнес и маркетинг
Успешный трейдер ищет инвестора Успешный трейдер ищет инвестора
Раздел: Требуются
Администратор на reception в отель Администратор на reception в отель
Раздел: Медицина
Стоп Наркотики Recovery Centre addiction Стоп Наркотики Recovery Centre addiction
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus