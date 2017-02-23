Трамп планирует нанять 15 тысяч сотрудников пограничной службы и агентов иммиграционно-таможенной полиции

23 февраля 2017 года, 17:21

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/110131

Дональд Трамп (Donald Trump) планирует нанять 5 тысяч сотрудников пограничной службы и 10 тысяч агентов иммиграционно-таможенной полиции, которые будут обеспечивать исполнение его распоряжения по ограничению иммиграции.Министр внутренней безопасности Джон Келли (John Kelly) был откровенным, когда отвечал на вопросы членов Конгресса относительно новой меры. Он сказал, что служба пополнятся настолько быстро, насколько это возможно. Однако Келли отметил, что о снижении стандартов и отмене подготовки речи не идет. «В ближайшие несколько лет мы планируем набрать 15 тысяч сотрудников», - сказал он.Пограничный патруль является частью таможенно-пограничной службы, который следит за соблюдением закона на границе. Во время администраций Джорджа Буша и Барака Обамы количество сотрудников подразделения увеличилось в два раза, с 10 тысяч до 21 тысячи работников.