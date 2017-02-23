За антиукраинскими митингами в Польше стоит Россия, - хакеры

Фото: AmericaRU.com
«"Киберхунтой" совместно с UCA (Ukrainian Cyber Alliance) получены материалы переписки подчинённых депутата Госдумы РФ Затулина К.Ф. – Скорикова И.И. и Усовского О., которые выполняют указание российской власти по проведению информационных акций на территории Украины, Молдовы, Польши и других стран… Они отвечали за разработку планов дестабилизации общественно-политической обстановки в странах, где есть интересы России. Эти люди стоят за разрушениями могил известных украинцев в Польше и поляков в Украине», - рассказали хакеры, отметив, что «Скориков отвечает за разработку планов дестабилизации общественно-политической обстановки в Молдове, а Усовский решает аналогичные задания в Польше».
Они отметили, что в последнее время вышеуказанные лица занимаются реализацией плана по отторжения Украины от ЕС «Украина - не Европа». «Реализация проекта предполагает форсированную пропагандистскую обработку в социальных сетях Интернет жителей Киева, Харькова, Одессы, а также контролируемых украинской властью территорий Донецкой и Луганской областей по продвижению в Украине идей объединения "русского мира"… На реализацию проекта по расшатыванию Украины Россией выделены серьезные деньги, смета расходов прилагается», - сообщили в «Киберхунте».
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