В Госдуме проголосовали за запрет денежных переводов в Украину

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«В случае введения иностранным государством ограничений на использование на территории этого государства платежных услуг, оказываемых оператором платежных систем либо оператором услуг платежной инфраструктуры, прямо или косвенно находящихся под контролем российских юридических лиц, (…) с территории Российской Федерации не подлежат осуществлению трансграничные переводы денежных средств без открытия банковского счёта (включая переводы электронных денежных средств) физическим лицам, если получение денежных средств на территории такого иностранного государства может производиться с использованием иностранных платежных систем и (или) платежных систем, операторы которых и (или) операторы услуг платежной инфраструктуры которых, прямо или косвенно не находятся под контролем российских юридических лиц», - говорится в законопроекте.
Россияне отметили, что такая мера направлена на «на устранение негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины», который привел к «ограничению конкуренции на российском рынке платежных услуг… в пользу иностранных платежных систем».
Напомним, в октябре 2016 года украинские власти запретили использование на своей территории российских систем электронных денег. Под ограничение попали марки Webmoney, "Яндекс.Деньги", QIWI Wallet и "Wallet one/Единый кошелек".
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