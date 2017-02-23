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Страны ЕС сообщают о высокой лекарственной устойчивости у людей и животных


Страны ЕС сообщают о высокой лекарственной устойчивости у людей и животных
Фото: AmericaRU.com
В докладе Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний и Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов сообщается о невероятно высоком уровне устойчивости к антибиотикам возбудителей опасных заболеваний у людей и животных.

«Чрезвычайно высокая» устойчивость к противомикробным препаратам обнаружена для огромного числа бактерий, особенно у сальмонелл и золотистого стафилококка, вызывающих кишечные заболевания у людей с возможным смертельным исходом. Отчет представлен 28 государствами-членами Европейского союза и проанализирован учеными двух агентств.

Сальмонеллы, кампилобактерии и кишечные палочки передаются от животных к человеку через зараженное мясо и окружающую среду. Мониторинг показал широкую устойчивость к препаратам у многих сельскохозяйственных животных, инфицированных этими и другими инфекциями.

В целом, множественная лекарственная устойчивость была обнаружена у 29,3% проб сальмонеллы, включая устойчивость к сильным антибиотикам сульфаниламидам (32,1%),, тетрациклинам (28,15) и ампициллину (27,8%). Монофазная сальмонелла Typhimurium показала , по меньшей мере, к 7 препаратам, чрезвычайно высокую устойчивость - 81%.
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