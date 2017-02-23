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Главная страница → Раздел: ПрогрессСотни миллионов лет назад на Земле жили гигантские черви с зубами
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Сотни миллионов лет назад на Земле жили гигантские черви с зубами


Сотни миллионов лет назад на Земле жили гигантские черви с зубами
Фото: AmericaRU.com
Черви из «Дюны» Фрэнка Герберта – не выдумка. Около 400 миллионов лет назад на планете обитали гигантские черви с клацающими челюстями.

Вновь обнаруженное ископаемое червя, который жил в девонский период, показывает, что его тело в длину достигало больше метро, при этом существо имело огромный рот ужасного вида. Червь был назван Websteroprion armstrongi из-за челюстей, которые были видны невооруженным глазом – обычно эту часть организма червей можно разглядеть лишь в микроскоп.

Окаменелости были найдены Дереком К. Армстронгом из Онтарио еще в 1994 году, но изучены лишь сейчас. Ученые считают, что эти черви были хищниками и питались рыбой.

Находка описана в статье журнала Scientific Reports.
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