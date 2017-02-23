Американка, которую насильно кормили в борьбе с анорексией, умерла в возрасте 30 лет

Фото: AmericaRU.com
Эшли Дж. (Ashley G.) умерла в отделении паллиативной помощи медицинского центра Морристауна, заявил адвокат умершей Эдвард Д`Алессандро-младший. Женщина весила всего 30 килограммов, когда обратилась в суд с просьбой разрешить ей не принимать принудительное кормление.
Причиной ее болезни стала хроническая депрессия. Врачи диагностировали у нее терминальную стадию анорексии, поэтому начали насильно кормить через трубку, вставленную через нос в горло. Поскольку ее кости были в состоянии, как у 90-летней старухи, она требовала прекратить такой способ лечения из-за вреда, который ей могли нанести.
Родители, врачи, психиатры и назначенный судом медицинский опекун женщины поддержали ее решение об отказе от принудительного кормления, поскольку ее решение «было ясным и осознанным».
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