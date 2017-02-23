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Главная страница → Раздел: УкраинаОБСЕ увеличит количество наблюдателей на Донбассе
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ОБСЕ увеличит количество наблюдателей на Донбассе


ОБСЕ увеличит количество наблюдателей на Донбассе
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/osce.org
ОБСЕ анонсировала увеличение количества наблюдателей в составе Специальной мониторинговой миссии в Украине. Об этом сообщил Центр новостей Центр новостей ООН, ссылаясь на председателя ОБСЕ Себастьяна Курца.

«Одним из центральных вопросов, с которыми приходится иметь дело ОБСЕ, - кризис в Украине и вокруг Украины. Этот кризис имеет ряд аспектов: это аннексия Крыма, поставки оружия на Донбасс, роль Российской Федерации, осуществление Минских соглашений и многочисленные акты насилия. Все эти вопросы регулярно обсуждаются в ОБСЕ», - заявил дипломат, призвав стороны конфликта выполнить все пункты минского соглашения.

«Необходимо добиваться улучшения условий жизни местного населения, особенно, вдоль линии соприкосновения. В этой связи крайне важно обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций к людям, нуждающимся в помощи», - подчеркнул Курц. С его слов, увеличение количества наблюдателей сыграет важную роль в деэскалации кровопролитного конфликта.

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