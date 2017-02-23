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Главная страница → Раздел: ПрогрессАстрономы нашли звезду систему с 7 планетами земного типа
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Астрономы нашли звезду систему с 7 планетами земного типа


Астрономы нашли звезду систему с 7 планетами земного типа
Фото: AmericaRU.com
С помощью телескопа Spitzer международная группа ученых обнаружила звездную систему, в которой семь планет относятся к группу земного типа.

Звездная система, расположенная примерно 40 световых лет от Земли, имеет семь планет, похожих на нашу. Только три из них находятся в так называемой обитаемой зоне – в достаточной близости от солнца, чтобы поддерживалась температура, подходящая для развития жизни. Системе было присвоено название TRAPPIST-1, поскольку транзиты планет впервые были обнаружены с помощью небольшого телескопа TRAPPIST в Чили.

Солнце в этой системе – ультра-прохладный карлик М-типа, имеющий лишь 8% массы нашего Солнца и половину его температуры. Система находится в зоне созвездия Водолея.
Все семь планет ближе к звезде, чем расположен Меркурий. Все они – скальные миры с достаточно холодными условиями, но на части из них может присутствовать жидкая вода.

«Система TRAPPIST-1 – это одна из лучших возможностей для изучения атмосфер экзопланет в следующем десятилетии», - отметила Николь Льюис (Nikole Lewis), один из соавторов исследования, специалист миссии Хаббла.
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