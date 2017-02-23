В Кривом Роге полицейские месяц удерживавших в плену беременную женщину

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«В октябре 2015 года правоохранители выследили мужчину, заставили его вместе с беременной женой сесть в автомобиль и, угрожая привлечением к уголовной ответственности за преступления, которые потерпевший не совершал, получили от него согласие на передачу права собственности на недвижимое имущество», - рассказали следователи, отметив, что пару удерживали без надлежащего питания, бытовых условий и медицинского обслуживания почти месяц, пока оформлялись соответствующие документы.
В отношении правоохранителей было возбуждено уголовное дело по ряду статей уголовного кодекса Украины: превышение служебных полномочий, вымогательство передачи права на имущество, незаконное лишение свободы, незаконное завладение паспортом или другим важным личным документом. Им грозит длительное тюремное заключение.
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