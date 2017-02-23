Ювелирная компания Иванки Трамп не платит налоги

23 февраля 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

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Штат Нью-Йорк выдал ордер против ювелирной компании дочери Президента США Иванки Трамп (Ivanka Trump) Fine Jewelry за неуплату налогов. По состоянию на 27 января, компания, которая официально известна как «Madison Avenue Diamonds, LLC», должна 5 тысяч долларов налоговых отчислений. Сумма небольшая, однако стала причиной иска против бренда.В 2015 году суд обязал ювелирную компанию Иванки Трамп заплатить более 2 миллионов долларов за нарушение договора – бренд перестал переводить деньги поставщику. Представители «Madison Avenue Diamonds, LLC» заявили, что это поставщик нарушил договор, вовремя не предоставив дизайнерские файлы. Однако судья вынес решение в пользу второй компании и обязал выплатить 2,4 миллиона долларов плюс проценты.Теперь компания дочери Президента США вновь оказалась объектом иска, на этот раз – со стороны фискальных органов штата Нью-Йорка. Представители компании не комментируют информацию.