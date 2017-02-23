Ювелирная компания Иванки Трамп не платит налоги

Фото: AmericaRU.com
В 2015 году суд обязал ювелирную компанию Иванки Трамп заплатить более 2 миллионов долларов за нарушение договора – бренд перестал переводить деньги поставщику. Представители «Madison Avenue Diamonds, LLC» заявили, что это поставщик нарушил договор, вовремя не предоставив дизайнерские файлы. Однако судья вынес решение в пользу второй компании и обязал выплатить 2,4 миллиона долларов плюс проценты.
Теперь компания дочери Президента США вновь оказалась объектом иска, на этот раз – со стороны фискальных органов штата Нью-Йорка. Представители компании не комментируют информацию.
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