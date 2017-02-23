Нобелевский лауреат по экономике Кеннет Эрроу умер в возрасте 95 лет

23 февраля 2017 года, 12:05

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/110111

Знаменитый экономист, самый молодой лауреат Нобелевской премии по экономике Кеннет Дж. Эрроу (Kenneth J. Arrow) умер в возрасте 95 лет. Он скончался в своем доме в Пало-Альто, Калифорния. О смерти Эрроу сообщил его сын Дэвид.Кеннету Эрроу был всего 51 год, когда и британец Джон Хикс получили в 1972 году премию Нобеля за работу по общей теории равновесия, которая рассматривает баланс рыночного спроса и предложения. Также Эрроу был новатором в таких вопросах, как социальный выбор, социальное обеспечение и многие другие.Эрроу преподавал в Стэнфорде и Гарварде, получил Национальную медаль науки в 2004 году.