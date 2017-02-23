Нобелевский лауреат по экономике Кеннет Эрроу умер в возрасте 95 лет

Фото: AmericaRU.com
Кеннету Эрроу был всего 51 год, когда и британец Джон Хикс получили в 1972 году премию Нобеля за работу по общей теории равновесия, которая рассматривает баланс рыночного спроса и предложения. Также Эрроу был новатором в таких вопросах, как социальный выбор, социальное обеспечение и многие другие.
Эрроу преподавал в Стэнфорде и Гарварде, получил Национальную медаль науки в 2004 году.
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