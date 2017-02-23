Анджелина Джоли может сняться в продолжении «Малифисенты»

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
Сейчас в Камбодже проходят съемки очередного режиссерского проекта Джоли «Сначала они убили моего отца». Еще несколько намеченных проектов будут реализованы ближе к дому. В частности, это экранизации романов Саймона Монтафлора «Екатерина Великая и Потемкин» и «Шпион, который любил» Клэр Малли, драмы о Второй мировой войне.
Она также рассматривает предложение сняться в римейке «Невесты Франкенштейна» и «Стреляй как девочка» - истории американского пилота Мэри Дженнингс Хэгар.
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