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Главная страница → Раздел: УкраинаЯнукович божится, что не просил Путина вводить войска в Украину в 2014 году
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Янукович божится, что не просил Путина вводить войска в Украину в 2014 году


Янукович божится, что не просил Путина вводить войска в Украину в 2014 году
Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович уверяет, что не просил Владимира Путина ввести российские войска в свою страну в 2014 году. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Отметим, что речь идёт о письме Януковича к Путину, датированном мартом 2014 года. Этот документ был обнародовал в Совбезе ООН российским постпредом Виталием Чуркиным с подтверждением подлинности. «Обращаюсь к Президенту России В. В. Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации… (с целью) восстановить законность, мир, правопорядок, стабильность и защиту Украины», - говорится в письме.

Однако, по убеждению Януковича, это совсем не то, чем кажется. «Я не просил вводить войска на Украину. Это не так… Это не письмо, а заявление, во-первых. Во-вторых, есть законы. Я не изменял своему народу, я пытался свой народ защитить, и сделать это в рамках своих полномочий», - заявил бывший президент журналистам, признав, что его призыв к Путину «мог быть эмоциональным».

Читайте также: В СМИ опубликовали письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска.
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