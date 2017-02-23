Янукович божится, что не просил Путина вводить войска в Украину в 2014 году

Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Отметим, что речь идёт о письме Януковича к Путину, датированном мартом 2014 года. Этот документ был обнародовал в Совбезе ООН российским постпредом Виталием Чуркиным с подтверждением подлинности. «Обращаюсь к Президенту России В. В. Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации… (с целью) восстановить законность, мир, правопорядок, стабильность и защиту Украины», - говорится в письме.
Однако, по убеждению Януковича, это совсем не то, чем кажется. «Я не просил вводить войска на Украину. Это не так… Это не письмо, а заявление, во-первых. Во-вторых, есть законы. Я не изменял своему народу, я пытался свой народ защитить, и сделать это в рамках своих полномочий», - заявил бывший президент журналистам, признав, что его призыв к Путину «мог быть эмоциональным».
Читайте также: В СМИ опубликовали письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- В 2017 году украинцы потратят на оружие 9 млрд гривен →
- В Украине опасаются нападения России со стороны Приднестровья →
- Украинцы объяснили, почему заблокировали проект о смерти Чуркина →
- США в ООН призвали Москву «продемонстрировать приверженность миру» →
- Порошенко предложил усилить санкции против России из-за «паспортов» «ДНР/ЛНР» →
- На Донбассе ожидают прибытия из РФ очередной группировки «казаков» →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110107
http://www.americaru.com/news/110107