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Главная страница → Раздел: В миреДевочка в Верховном суде отстояла право приводить служебную собаку в школу
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Девочка в Верховном суде отстояла право приводить служебную собаку в школу


Девочка в Верховном суде отстояла право приводить служебную собаку в школу
Фото: AmericaRU.com
Тринадцатилетняя американка Элена Фрай (Ehlena Fry) в Верховном суде добилась права брать с собой собаку в школу. Суд встал на сторону девочки-инвалида из Мичигана, обязав школу разрешить ученице приводить с собой служебного пса в класс.

Элена и ее родители вынуждены были пройти через длительный процесс подачи жалоб в местный школьный совет прежде, чем обратиться в суд. Кроме разрешения на использование служебной собаки, семья также добилась возмещения ущерба за эмоциональный стресс, поскольку ребенок испытывал большие трудности без помощи собаки Уандера.

Элена родилась с церебральный параличом, отчего ее подвижность сильно ограничена. Уандер обучен таким образом, чтобы помогать человеку сохранять баланс, подписать упавшие предметы, закрывать и открывать двери, включать свет, снимать пальто и выполнять другие задачи.

Спор возник в 2009 году, когда начальная школа в Наполеоне, штат Мичиган, не разрешила Элене посещать школу вместе с Уандером. Школа выделила ей человека-помощника в рамках программы индивидуального образования. Позднее семья девочки переехала в другой район, где Уандера приняли, но родители все же подали иск, поскольку в действиях руководства школы они увидели дискриминацию инвалидов.
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